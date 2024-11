Bubinoblog - ALBANO: “SANREMO 2025 L’ULTIMO IN GARA, AMADEUS SCORRETTO, TRUMP FARÀ FINIRE LE GUERRE”

è raggiante per la vittoria di Donalde perché si vede già sul palco dell’Ariston, in quelche promette sarà il suo ultimo Festival in.“Torno a, ho proposto due brani. E chiudo in bellezza, sarà il mio ultimo Festiva in”, così il leone di Cellino a Oggi che è sicuro che Carlo Conti lo chiamerà.Nessuna possibilità di un rientro incon l’ex moglie Romina Power: “Successo pazzesco anche in due, rinnegarlo sarebbe da imbecilli”. Ma stavoltaandrà da solo.Poi la stoccata ad: “Non ha rispettato i patti”, ovvero che dopo l’ospitata nel 2023 con Ranieri e Morandi sarebbe stato chiamato innel 2024. E invece nulla.Tra l’altrospecifica che l’idea del trio è stata sua e non del direttore artistico. E Conti? “Siamo nelle mani giuste”.