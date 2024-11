361magazine.com - Al via, la seconda avvincente stagione de Il Patriarca

Al via, venerdì 15 novembre, in prima serata su Canale 5, lade IlClaudio Amendola riprende i panni di Nemo Bandera, l’imprenditore tanto affascinante quanto spietato, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea, da dove gestisce una rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllo sulla città marittima di Levante.In questa, Nemo, nonostante la tragica perdita del figlio Carlo, sembra aver ritrovato un equilibrio. Al suo fianco restano i suoi alleati più fidati: la moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova, la figlia Nina (Giulia Schiavo) e l’avvocato di famiglia Mario (Raniero Monaco di Lapio), marito di Nina. Tuttavia, dietro la facciata di stabilità, si nascondono pericolosi intrighi: Nemo non sa ancora che Mario, il suo uomo di fiducia e genero, è in realtà l’assassino di Carlo.