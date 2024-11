Liberoquotidiano.it - Al via campagna 'Facciamo squadra attorno al diabete'

Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Accerchiato e assediato, da istituzioni, società scientifiche e pazienti, alnon si fanno sconti. E 'che vince non si cambia': tutti scendono in campo con iniziative legislative, sportive e di advocacy. Il risultato da raggiungere è ambizioso: contrastare una patologia in continua crescita che, secondo dati dell'Internationals Federation, entro il 2045 riguarderà globalmente 1 adulto su 8, e che in Italia colpisce circa 4 milioni di persone, ma sembra destinata a estendersi fino al 10% della popolazione entro il 2040. E oggi in Senato viene presentata lala', realizzata da FeSDI per l'edizione 2024 del Worlds Day, che invita a unire le forze per affrontare la sfida comune, in linea con la narrativa delle precedenti campagne 'Iluna malattia molto comune' e 'Una persona connon è mai sola'.