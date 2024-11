Firenzetoday.it - Airbnb e affitti brevi, Santanché al G7: "Su key box problema sicurezza, ne parlerò con Piantedosi" / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLe key box "sono veramente brutte". Oltre a questo, però, "esiste undi" legato alle cassette con combinazione in cui vengono depositate le chiavi deglituristici. Per questo "sicuramente necon.