Affari Tuoi stasera 14 novembre non va in onda | il motivo dello stop

(Adnkronos) –questa sera, giovedì 14, non andrà in. Il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si prenderà una pausa oggi per dare spazio alla UEFA Nations League e alla sfida Belgio-Italia. L’iconico gioco dei pacchi questa sera non andrà in. La causa è legata alla partita di Nations League, dove la Nazionale italiana di calcio sarà impegnata a sfidare il Belgio nella penultima partita del girone. L’appuntamento con l’evento è alle 20.30 in diretta su Rai 1. Proprio nell’orario in cui solitamente i telespettatori sono abituati a vedere sullo schermo Stefano De Martino alla conduzione di ‘’. Ma nessun problema per gli affezionati al game show di Rai1, perché tornerà tutto regolare a partire da domani, venerdì 15. Il successo del game show continua: in access prime time ‘’ si conferma leader con un totale di 5.