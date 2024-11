Sbircialanotizia.it - Acquisto casa: quali sono le imposte da pagare?

Leggi su Sbircialanotizia.it

si pagano per acquistare una? Ad inciderela categoria del venditore e l’applicazione delle agevolazioni “prima”. In linea generale devono essere pagate ledi registro e ipo-catastali e, in alcuni casi, l’IVA. Il punto su regole e calcolo della base imponibile È necessario sapere se il venditore è un .