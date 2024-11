Fremondoweb.com - Accadde oggi: 14 novembre, nasce lo scopritore dell’insulina

Leggi su Fremondoweb.com

È per questo motivo che il 14ricorre la Giornata Mondiale del Diabete Frederick Grant Banting, fisiologo ed endocrinologo canadese che vinse nel 1923 il Premio Nobel in Fisiologia e Medicina per aver scoperto l’insulina, insieme ad altri tre . ContinuaL'articolo: 14loproviene da Fremondoweb.