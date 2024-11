Avellinotoday.it - A Mercogliano l'iniziativa "Alberi in Festa"

Leggi su Avellinotoday.it

Tornano i laboratori per bambine e bambini al museo irpino delle radici aumentate M.I.R.A. di. Nella struttura, sita in via Antonio De Curtis a Torrette, nei pomeriggi del 19 e del 21 novembre Legambiente Avellino - Alveare ha organizzato dei laboratori dedicati alladell’Albero.