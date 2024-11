Strumentipolitici.it - A Kiev si torna a parlare di elezioni: Zelensky sa che presto dovrà fare i conti con la realtà

La vittoria di Trump non poteva non portare scompiglio anche e soprattutto a. Il mandato presidenziale diè scaduto già da molti mesi e i suoi oppositori fanno presente questo problema di legittimità. La pessima situazione al fronte, poi, inasprisce il dibattito interno nella società ucraina, in attesa di vedere quali saranno le prime mosse della prossima amministrazione repubblicana. Il giornale britannico Economist, che già aveva raccolto le confessioni del generale Zaluzhny sul fallimento della controffensiva, oggi riferisce i discorsi dei politici ucraini sulla necessità di una svolta interna. E riporta il loro timore – anzi la loro certezza – chevenga tenuto all’oscuro delle terribili condizioni del suo esercito.La vita aQuasi ogni giorno ac’è un momento in cui la guerra fa la sua entrata in città, cioè quando una processione funeraria compare passando lungo le grandi arterie della città fino al corso Khreshchatyk, la principale via della capitale.