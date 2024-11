Ilnapolista.it - Zverev: «Una Tac ha rivelato che il 25 per cento dei miei polmoni non funziona»

Alexander, visti gli acciacchi di Alcaraz, è l’altro favorito per la finale delle Finals a Torino. L’attuale numero due del mondo ha vinto la sua partita d’esordio lunedì sera contro Andrej Rublew 6-4, 6-4. Durante l’intervista in campo ha ricevuto le congratulazioni per la sua vittoria. Forse la migliore stagione del tennista tedesco che però, a confronto con Sinner, non basta per conquistare il numero uno del ranking.«Ha vinto due titoli del Grande Slam, è il miglior giocatore del mondo», ha dettodi Sinner.Ha ricordato anche i propri successi e le 67 partite vinte: «Il numero vale qualcosa perché hai la sensazione di aver giocato una stagione solida». Guardando indietro, però, ci sono tre grandi sconfitte che sono rimaste nella mente del tennista: «La finale del Roland Garros, la caduta a Wimbledon, la semifinale contro Medvedev in Australia: ti restano in testa più di un numero».