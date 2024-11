Iodonna.it - Zucca, le proprietà sorprendenti dell’ortaggio amico di chi ha il diabete

Leggi su Iodonna.it

Perché lanon dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola? Regina dell’autunno è senza dubbio uno dei simboli più iconici di questa stagione. Arricchisce la tavola di colore, ma soprattutto di gusto: dal dolce al salato. Mangiare la, 6dell’ortaggio autunnale per eccellenza X Versatile in cucina è un vegetale portentoso per il benessere e la bellezza di tutto l’organismo.