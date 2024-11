Calcionews24.com - Zirkzee Juventus, la situazione sull’affare: ecco le ultime sull’attaccante olandese

Leggi su Calcionews24.com

L’approdo diallanon è utopia, anche se esistono diversi ostacoli per il momento Joshua, attuale centravanti del Manchester United, potrebbe tornare in Italia. Questa volta con la maglia della, una delle squadre che lo aveva inseguito prima che firmasse per i Red Devils. A proposito ne ha parlato Giovanni Albanese che .