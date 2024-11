Ilpiacenza.it - Zilli (Pd) chiude la campagna elettorale a Fiorenzuola: «Grata per il sostegno ricevuto»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Casa per casa, strada per strada (citando la celebre frase di Enrico Berlinguer), un’esperienza per me molto formativa sia sul piano umano sia politico». Così Virginia, candidata all’Assemblea regionale della Regione Emilia-Romagna per il partito democratico, ha commentato la sua