Ilfoglio.it - Zelensky era l'unico pronto all'arrivo di Trump. Segnali concreti

Leggi su Ilfoglio.it

Per la disperazione non c’è tempo in Ucraina e, alla fine, davanti alla vittoria attesa di Donaldl’a non mostrare segni di impreparazione è stato proprio Volodymyr. Il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti