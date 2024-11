Repubblica.it - “Violentata dal mio fidanzato e da un suo amico”: 14enne denuncia stupro di gruppo nel Salento

Identificato il ragazzo che aveva 23 anni all’epoca, caccia al complice ancora non identificato. La violenza nel settembre 2023 ha portato la vittima ad atti di autolesionismo come le era successo in passato, poi la decisione dire e l’incidente probatorio in cui ha.