Video a Bologna | l’uomo picchiato in Strada Maggiore dagli antagonisti

, 13 novembre 2024 – Il clima è incandescente a, dopo le manifestazioni di sabato scorso. Alla corteo degli estremisti di destra di “Rete dei Patrioti”, autorizzata da Prefettura e Questura, sono seguite due contromanifestazioni indette da Anpi e centri sociali. Durante gli scontri fra militanti antifascisti e polizia, un uomo è stato preso di mira in. Stava camminando con la compagna sotto i portici quando circa quindici persone hanno circondato la coppia. Calci, botte e poi una forte ginocchiata alla testa. Alcuni giovani sembrano voler fermare i compagni più violenti. Il ferito si rialza e se ne va via sanguinante. Tutto questo a, in pieno centro.pare però non avere presentato ancora nessuna denuncia. Intanto non si placano gli scambi di accuse fra il sindaco Matteo Lepore e il governo Meloni.