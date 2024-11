Lanazione.it - Viaggiava con 2 milioni di euro di cocaina, arrestato. I 40 chili di droga nascosti nel doppiofondo dell’auto

Arezzo, 13 novembre 2024 –con più di 40diin auto, per un valore totale di oltre 2di. Ma gli agenti della polizia stradale di Arezzo, sottosezione di Battifolle, lo hanno beccato e. L’uomo, 32 anni di origini albanesi,con lanascosta nel. Laera divisa in 22 panetti. Il controllo è avvenuto in autostrada A1 all'altezza di Badia al Pino., ecco come la ‘ndrangheta riforniva il Nord Italia. Lapassava da Firenze con auto modificate Le indagini proseguono per chiarire a chi era destinata la partita di, da dove arrivata e quali ‘piazze di spaccio’ avrebbe rifornito. Intanto l’uomo è stato portato in carcere in attesa di convalida.