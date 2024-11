Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2024 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 13 NOVEMBREORE 19.05 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEL MARE, CODE TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. FILE POI SULL’OSTIENSE A CASAL BERNOCCHI VERSO IL RACCORDO.AUTO IN CODA SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE.FILE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO L’EUR.SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE, E TRA LAURENTINA E L’APPIA.RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA.IN CHIUSURA SULLA-FIUMICINO SI RALLENTA TRA VIA ISACCO NEWTON E LA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI.