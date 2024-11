Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2024 ore 11:30

DEL 13 NOVEMBREORE 08.35 CILUFFO MARCOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA DI NORMALIZZAZIONEIL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULAREAD ECCEZIONI DI CODE IN ESTERNA ALTEZZA PRENESTINAPOI SI STA IN CODA SU VIA DEL FORO ITALICODA TIBURTINA A SALARIAVERSO LA PINETA SACCHETTIPOI SI RALLENTA SULLA CASSIADAL RACCORDO A TOMBA DI NERONEE SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDOTUTTO VERSO LA TANGENZIALEINCIDENTE SULLA VIA APPIAALTEZZA QUARTIERE STATUARIOCON CODE A PARTIRE DA VIA DELLE CAPANNELLEVERSO IL CENTROINFINE RICORDIAMOCHE è STATO RIAPERTO IL TRATTO ALTEZZA RACCORDOSULLA VIA DEL MARE E OSTIENSERESTA COMUNQUE LO STOP AI MEZZI PESANTIDA CILUFFO MARCO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral