Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2024 ore 08:15

DEL 12 NOVEMBREORE 20.20 FEDERICO ASCANIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARECODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO DAFIUMICINO A OSTIENSE E DA PRENESTINA A CENTRALE DEL LATTENELLA ZONA NORD DIPROSEGUONO LE CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA SACROFANO E PRIMA PORTASUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULAREA SUD DELLA CAPITALEIN DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A MALAFEDESULLA PONTINA UN’ INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DEI RUTULI AD APRILIA IN DIREZIONE LATINAIN CHIUSURA I CANTIERILE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.