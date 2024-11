Liberoquotidiano.it - "Vi accontento": Ida Di Filippo apre le porte del suo appartamento, cosa c'è dentro | Guarda

"In tantissimi mi chiedete di farvi vedere casa mia: eccovi accontentati!": Ida Di, la nota agente immobiliare di Casa a Prima Vista su RealTime, ha deciso di mostrare ai suoi follower su Instagram l'in cui vive. Nel video pubblicato dalla Disi vede innanzitutto l'ingresso della sua casa, ovvero un corridoio con parquet. Parquet che riveste la pavimentazione di tutta la casa. Poi si passa alla camera da letto, che è ben illuminata e ospita un letto matrimoniale, doppio comodino basso e laccato bianco e armadio a tre ante. Sempre in camera c'è anche una cassettiera bianca con sopra una piccola televisione. Nel video, l'agente immobiliare ha spiegato che in ogni camera da letto è importante assicurarsi di avere spazio per una scrivania, in particolar modo per chi lavora in modalità smart.