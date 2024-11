Ilgiorno.it - Verso Natale. Consigli alla moda

Il countdown è già partito. Ilnon sembra per niente così lontano, i più organizzati stanno già programmando i primi regali e i più attenti e appassionati della festività stanno anche pensando a come sarà la casa durante il periodo natalizio. La convenzione, di norma, vuole che la casa venga addobbata il giorno dell'Immacolata, ma ognuno sceglie il suo momento. Al centro di tutto c'è sempre l'albero ma anche tutto quello che gli ruota attorno è importante, partendo dalle decorazioni (va sempre più diil fai da te) da distribuire su mobili, tavolini e finistre. Ma diventa fondamentale anche, ad esempio, la scelta dell'arredamento. Basta poco per portare l'atmosfera natalizia in casa, ad esempio è sufficiente coprire divani e poltrone con plaid di lana dalle stampe natalizie oppure semplicemente di colore rosso, argento e oro, rivestire i cuscini con stoffe dalle sfumature calde.