Sbircialanotizia.it - Vaccini: Siliquini (Siti), ‘in anziani e cronici raccomandati antinfluenzali potenziati’

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Ipotenziati, come da circolare ministeriale, ormai da 2 anni, sono estremamenteper le persone che hanno un sistema immunitario che non è più in grado di lavorare al meglio”. Questi sono gli over 65, per i quali sonoadiuvato e ad alto dosaggio, m anche tutte le persone .