Casertanews.it - Urla nella notte e falli disegnati sulla porta dei vicini: il giudice lo esilia

Leggi su Casertanews.it

Divieto di dimora in Campania nei confronti del 35enne arrestato nei giorni scorsi a San Nicola la Strada per stalking nei confronti deidi casa. Lo ha disposto il gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha convalidato l'arresto ma disposto l'esilio per.