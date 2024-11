Genovatoday.it - Università: le studentesse che hanno denunciato il professore si smarcano dal collettivo: "Cambiare Rotta cavalca lo scandalo, non ci rappresenta"

Leggi su Genovatoday.it

Colpo di scena nella vicenda che tiene banco in questi giorni all'di Genova, dove alcunedi '' si sono incatenate davanti al Rettorato per chiedere l'apertura di un centro antiviolenza in seguito all'apertura di un'inchiesta della procura nei confronti di un.