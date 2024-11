Lanazione.it - Una donna e il suo cane soccorsi nell’incidente: l’auto è finita contro un albero

Cascina (Pisa), 13 novembre 2024 – Paura sull’Arnaccio nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre. Un’auto condotta da unaha sbandato ed èun. Uno sviolento. Laè rimasta ferita e prigioniera delle lamiere. Sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena a chiamare i mezzi di soccorso. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di Pisa con una squadra. Il personale ha provveduto ad estrarre dalle lamiere la, poi portata in ospedale in ambulanza. Con lei è rimasto coinvolto nell'incidente anche il suo. La bestiola è stata trasferita alla clinica veterinaria di Fornacette per accertamenti. Per la dinamica e i rilievi sono intervenuti i vigili urbani di Cascina, che adesso cercheranno di ricostruire l’incidente e capire cosa ha provocato lo sbandamento.