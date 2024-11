Veronasera.it - "Una catena da spezzare" in scena a San Pietro in Cariano

Leggi su Veronasera.it

"Unada" ina Saninil 24 novembre 2024. Una commedia ironica e divertente divisa in più parti per rappresentare gli effetti che l’alcolismo ha non solo su chi abusa di alcol, ma anche su tutti coloro che lo circondano.TRAMA - I personaggi sono Franco.