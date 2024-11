Leccotoday.it - Un milione di euro per l'agenzia di trasporto locale lecchese

Assegnati i fondi per tappare la falla aperta nel 2021 dal Covid-19. Regione Lombardia ha scelto la direzione dei 24,3 milioni didi fondi ministeriali per compensare le perdite di ricavi nel settore delpubblico(TPL) lombardo per l'anno 2021, causate dall'emergenza.