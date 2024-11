Perugiatoday.it - Umbertide, lavori in corso sulla Tiberina 3 bis: al via i lavori per la nuova rotatoria e cambiamenti alla viabilità

Leggi su Perugiatoday.it

Hanno preso il via iper la realizzazione dellaS.S.3 Bis, un progetto di riqualificazione per migliorare l’accessibilità e la sicurezza in un’area strategica per il traffico locale. L’intervento è legatotrasformazione dell’area degli ex Molini.