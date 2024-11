Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-11-2024 ore 19:10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno cronache di apertura la Guardia di Finanza stai peggiorando preposizioni in Campidoglio nell’ambito di un’indagine della procura diper corruzione turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture in appalti che riguarderebbe anche fondi per il Giubileo gli indagati quattro funzionari del dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune della capitale e due agenti della Polizia Stradale al centro dell’indagine un giro di tangenti con imprenditori e pagava i pubblici ufficiali per pilotare una sega per lavori di manutenzione delle strade emissione lampo per la presidente del consiglio ha Giorgia Meloni per parlare alla Coop 29 la conferenza dell’ONU sul clima che si è aperta nella capitale dell’azerbaigian per noi manca la sessione di alto livello del tramite delle Nazioni Unite sul futuro del pianeta durante il quale ha ribadito che occorre un approccio pragmatico e non ideologico per una transizione energetica sostenibile bisogna proseguire La neutralità tecnologica ha detto meloni utilizzando tutte le soluzioni disponibili compresa la fusione nucleare andiamo negli Stati Uniti Il presidente è eletto Donald Trump ha fin da quello che definisce il progetto Manhattan dei nostri tempi citando il piano segreto degli Stati Uniti per sviluppare la prima bomba atomica i compiti e smantellare la burocrazia governativa tagliare le normative eccessive le spese inutili ristrutturare le agenzie federali essenziali per il movimento siete America permanente con l’Italia non ti piace intanto la polemica per il post DX contro i giudici del tribunale diche hanno deciso contro il trattenimento Dei migranti in Albania leader della Lega Salvini si congratula con elon musk per il nuovo incarico un ruolo cruciale mentre le opposizioni invito nel governo a difendere I magistrati non ho marito di Papa Francesco i dati scientifici a nostra disposizione non consentono il treno ritardi renderlo chiaro che l’ha presa Infatti vedere il fegato è una delle questioni più urgenti del nostro tempo lo ferma Bergoglio in un messaggio alla Coop 29 detto Alba cu dal segretario di stato Vaticano paroline dobbiamo agire e vivere come membri di un’unica famiglia che abita lo stesso Global interconnesso è aggiunto il pontefice era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa