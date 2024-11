Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-11-2024 ore 12:10

dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Guardia di Finanza effettuando perquisizioni capidoglio nell’ambito di un’indagine della procura diper corruzione e turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture in appalti che riguarderebbe anche fondi per il Giubileo tra di 4 funzionari del dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune della capitale 2gem che la Polizia Stradale al centro dell’indagine un giro di tangenti che un imprenditore pagava i pubblici ufficiali per pilotare una serie di appalti di manutenzione delle strade missione vampa banco della Presidenza del Consiglio meloni per parlare alla Coop a 29 la conferenza dell’ONU sul clima che si è aperta nella capitale dell’azerbaigian oltre 9 ore di volo 10.000 km percorsi Tra ieri sera e stamattina dalla premier per non mancare la sessione di alto livello del Summit delle Nazioni Unite sul futuro del pianeta durante il quale ha ribadito occorre un approccio pragmatico e non ideologico per una transizione energetica sostenibile e bisogna perseguire La neutralità tecnologica utilizzando tutte le soluzioni disponibili compresa la fusione nucleare il presidente degli Stati Uniti Trump afida quello che definisce il progetto Manhattan dei nostri tempi citando il piano segreto degli Stati Uniti per sviluppare la prima bomba atomica compito e smantellare la burocrazia governativa tagliare le normative gestire le spese inutili ristrutturare le agenzie federali essenziali per il movimento stave America fermata icone in Italia non si placa la polemica per il post DX Per contro i giudici del tribunale diche hanno deciso contro il trattenimento Dei migranti in Albania il leader della Lega Salvini si congratula con Marco per il nuovo incarico un cruciale mentre le opposizioni invita il governo a difendere I magistrati i dati scientifici a nostra disposizione non consentono di ore di tardi e rendono chiaro che la federazione del Creato delle questioni più urgenti del nostro paese dobbiamo anche riconoscere che è strettamente legata la preservazione della Pace la ferma a papà Francesco in un messaggio la coppa 29 letto Abaco da Vaticano Parolin dovremmo agire e vivere con membri di l’unica famiglia che abita lo stesso Villaggio Globale interconnesso aggiunto Sono due le persone padre e figlio finite nel registro degli indagati per l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni in Margaret spada originaria della provincia di Siracusa a seguito di un intervento al naso Si tratta dei titolari del centro medico didove la ragazza si è sentita mare subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale i due sarebbero medici dalle immagini merci che nella struttura non è stato trovato alcun documento cartella clinica o registrazione il relativo all’ le forze russe Hanno lanciato stamattina un attacco combinato con missili e droni su Kiev per la prima volta in 73 giorni lo ha reso noto l’amministrazione militare nella capitale Ucraina sono stati utilizzati in missili da crociera dall’area missili balistici l’allarme aereo scattato 7:30 locali 6:30 in Italia è durato più di due ore al momento non ci sono informazioni sul vittima danni per il dente deschi scrivi su telegram di 93 mesi di balistici e da crociera e droni d’attacco russi lanciati sull’ucraina tutti abbattuti dalla difesa aerea e noi per il momento ci fermiamo qui buon discorso Inoltre compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa