dailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le autorità ucraine misogi una serie di allerta in ferie che riguardano tutto il paese perché il capo di gabinetto del presidente avvertito di un attacco missilistico sulla capitale gli aggiornamenti si parlano di un attacco missilistico su Kiev e ha detto endri ieri ma anche in un post su telegram ancora maltempo sulla Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio idrogeologico-idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi con allerta gialla essere colpite in particolare il versante orientale dell’isola con l’inizio della ventinovesima conferenza delle parti sul clima aperto i battenti anche il padiglione Italia di Baku allestito dal Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica con la sulla pausa di domenica 17 venerdì 22 giorno di negoziati finale il padiglione ospiterà fino a Seven l’arco di tutta la giornata Organizzati dal male dal ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale da diverse realtà pubbliche e private che hanno risposto Negli scorsi mesi a una manifestazione Winter Donald Trump ha annunciato l’intenzione di nominare Pete hegseth attuale presentatore di Fox News come il nuovo segretario della Difesa americana completa al timone nemici dei cartoni in allerta le nostre forze armate raggiungeranno nuovamente la grandezza e l’America non si renderà mai affermato il presidente eletto in una nota se non sono mica sarà confermata Dal Senato Pete ed all’età di 44 anni assumere il comando delle Forze Armate più potenti del pianeta come membro della Guardia Nazionale degli Stati Uniti Questa è sufficiente di Fanteria è stato schierato in Iraq e Afghanistan dove ha guadagnato due prestigiose medaglie con Stella di bronzo del tuo sito ufficiale Entrate FAQ news come consulente nel 2014 e oggi e co conduttore del Popolare programma del fine settimana Fox & Friends e anche presentatore del servizio il canale Fox Nation ed è autore di diversi saggi tra cui uno intitolato the world Katy come il comunicato stampa di Donald Trump rivede il tradimento della sinistra nei confronti di Guerrieri americani e ancora di portare le nostre forze armate la meritocrazia alla legalità e alla responsabilità e all’eccellenza Sport n 627 losco il risultato di 64 64 niente rivincita per l’americano Ho sconfitto proprio dal numero uno lo scorso agosto nella finale degli US Open l’altro tettino giovedì veramente vero la semifinale ed è tutto vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa