Ultime Notizie Roma del 13-11-2024 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale un studio Trump nomina a capo del dipartimento per l’efficienza governativa americana diventerà il progetto Manhattan dei nostri tempi dice perditempo eletto capo del pentagono sarà sorpresa at veterano pluridecorato ancor di Fox Radcliffe dirigerà la zia Noemi è confermata la sicurezza interna Rubio Segretario di Stato vuol consigliere alla sicurezza nazionale with Coffee inviato speciale per il Medio Oriente avvocato della Casa Bianca attacca i giudici diche hanno sospeso la convalida del trattenimento in Albania per 7 migranti è rinviato la decisione della Corte di Giustizia Europea devono andare in bici è il miliardario americano e definisce I watch un’organizzazione criminale plauso di Salvini lupi frena allarme di opposizioni mm fumata grigia intanto soffitto slitta vicepresidente della commissione europea in attesa di una mediazione della fonderlaien io ti torna da minacciare la Navigazione Largo della penisola arabica annunciano che sono state prese di mira altre navi da guerra americana ti danno conseguenza verde pentagono Oggi riunione del consiglio di sicurezza ONU solo Yemen le forze americane hanno annunciato intanto di aver colpito obiettivi di un gruppo filo iraniane in Siria dopo un attacco alle americane Ruth riceve oggi il bowling nel quartier generale della NATO di Bruxelles prosegue oggi a Baku in Azerbaijan vertice sul clima coppa 29 presente anche la meloni l’orologio del mondo ticket limite di un grado e mezzo di riscaldamento globale e il tempo non è rimane molto e l’avvertimento di poter maltempo oggi allerta arancione in Sicilia Gialla in Basilicata Calabria Campania Puglia e Sardegna non devi di metterla il primario del pronto soccorso di Lamezia Terme è stato aggredito a manganellate dal parente di una donna ricoverata oggi in aula alla Camera di esame delle le direzioni medici Indaga per omicidio colposo aper la morte di una 22enne siciliana nell’ambito di un intervento di rinoplastica Sportallenamento della Coverciano per l’Italia di Spalletti che nel pomeriggio parte per Bruxelles domani Nations League degli Azzurri sfidano il Belgio Ranieri verso ritorno sulla panchina dellal’allenatore a Londra Franklin tennis sinner batte anche Fritz e vedi le semifinali degli Dpiù Fano e noi ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa