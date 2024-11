Liberoquotidiano.it - Ucraina: Rutte, 'soldati nordcoreani aumentano potenziale di attacco di Putin'

Bruxelles, 13 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Nato ha messo in guardia gli Stati Uniti sugli effetti globali della guerra indopo aver confermato che le truppe nordcoreane hanno iniziato a partecipare alle operazioni di combattimento insieme alle forze armate russe contro quelle ucraine nel Kursk. "Ora vediamo iattivi in ??. Ciò comporta un costo e aumenterà ildidi", ha affermato il segretario generale della Nato Mark, in dichiarazioni congiunte a Bruxelles con il segretario di Stato americano Antony Blinken.Questo passo di Pyongyang rappresenta una "minaccia in più" per l', ha affermato il numero uno della Nato, aggiungendo che si tratta inoltre di una minaccia per gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud perché Mosca in cambio di sostegno militare fornisce tecnologia e missili alla Corea del Nord.