Fanpage.it - Ucraina, massiccio attacco aereo russo su Kiev, Blinken: “Biden sosterrà Zelensky fino all’ultimo”

Leggi su Fanpage.it

Mosca ha fatto alzare in volo quasi un centinaio di droni oltre a lanciare missili per colpire la regione di. Intanto la Russia si prepara addi terra lungo il fronte meridionale.: "userà tutti i giorni a disposizione per rafforzare l'".