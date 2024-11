Fanpage.it - Uccide 35 persone in auto a Zhuhai, l’uomo aveva acquistato il Suv appositamente una settimana prima

Leggi su Fanpage.it

Il 62enne Fan avrebbeil Suv utilizzato per travolgere la folla davanti allo stadio di, in Cina, la. L'uomo ha ucciso 35e ne ha ferite altre 43. Secondo lerità, alla base del gesto vi sarebbe stato il malcontento per la divisione dei beni durante il divorzio con la moglie.