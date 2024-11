Lanazione.it - Ubriaco guida senza patente: era agli arresti domiciliari

Viareggio, 13 novembre 2024 – Sarebbe dovuto stare chiuso in casa, ma è stato sorpreso a viaggiare in auto per le strade di Viareggio. Un 28enne di origine marocchina nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre, una Volante del Commissariato ha notato, in Largo Risorgimento, un’autovettura che procedeva a forte velocità zigzagando. Gli agenti hanno immediatamente bloccato la vettura alla cuisi trovava il 28enne completamente. I poliziotti hanno immediatamente riconosciuto il soggetto come persona che doveva trovarsi ristrettaper reati inerentistupefacenti. Daccertamenti compiuti è inoltre emerso che il maghrebino non aveva mai conseguito ladi. L’uomo è stato perciò accompagnato presso il Commissariato dove, oltre ad essere denunciato perin stato di ebbrezza alcolica, è stato dichiarato in arresto per evasione e messo a disposizione dell’A.