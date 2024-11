Fanpage.it - Tutte le nomine del presidente Trump: da Musk al Doge al conduttore di Fox Hegseth che guiderà il Pentagono

Tutti i nomi della neonata amministrazione USA: Petea capo del, John Ratcliffela Cia e ci si aspetta che Marco Rubio sarà segretario di Stato, mentre Mike Huckabee sarà l’ambasciatore in Israele. Il Dipartimento per l'Efficienza Governativa USA va invece ad Elon. Kristi Noem alla Sicurezza Interna: uccise il suo cane "perché non addestrabile"