Firenzetoday.it - Turista americana rapinata in piazza Duomo: denunciati due minorenni

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySarebbe stata avvicinata da tre sconosciuti, intorno alle 2 e mezza di notte, in. E qui, unain visita a Firenze, dopo che uno dei tre le avrebbe messo le mani sul collo, si sarebbe vista strappar via la.