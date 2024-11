Laprimapagina.it - Trump si è scusato con Biden per i toni usati durante la campagna elettorale

Un colloquio di due ore allo Studio Ovale della Casa Bianca tra il presidente in carica e il presidente eletto, per sancire la “pax”. Donaldha ringraziato Joeper l’incontro e si ècon il democratico per ila. “La politica a volte non è piacevole, ma è un bel mondo oggi e lo apprezzo molto”, ha dichiarato il tycoon.Joeha accolto Donaldcon un “Bentornato!”.ha aggiunto, facendolo accomodare. “Bene, signor presidente eletto ed ex presidente, Donald. Congratulazioni”. Il leader dei democratici ha assicurato al suo successore che la “transizione sarà graduale” e ordinata in vista di gennaio, quandorientrerà alla Casa Bianca.Davanti al caminetto acceso dello Studio Ovale dove si è svolto il loro incontro, Donalde Joesi sono poi stretti cordialmente la mano.