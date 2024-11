Quotidiano.net - Trump nomina Musk capo Dipartimento per efficienza governo

Donaldha annunciato di averto "il grande Elon, in collaborazione con il patriota americano Vivek Ramaswamy" alla guida del nuovoper l'governativa (Doge). "Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento 'Save America'. Diventerà, potenzialmente, 'il progetto Manhattan' dei nostri tempi" (il progetto segreto Usa per sviluppare la prima bomba atomica, ndr): lo scrive Donaldsu Truth annunciando ladi Elonin collaborazione con Vivek Ramaswamy alla guida del nuovoper l'governativa Usa. "I politici repubblicani - prosegue - hanno sognato gli obiettivi del 'Doge' (acronimo del nuovoper l'governativa, ndr) per molto tempo.