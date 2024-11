Lapresse.it - Trump ai Repubblicani: “Non potevamo fare meglio di così”

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldè arrivato a Washington in vista dell’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. Il tycoon ha avuto una riunione al Congresso coni i deputatidella Camera. “Nondi”. “Sospetto che non mi candiderò di nuovo, a meno che voi non diciate, è bravo, dobbiamo trovare un’altra soluzione”, ha aggiunto