Troupe del Tg1 aggredita in Olanda da filopalestinesi. Si muove la Farnesina

Il giornalista del Tg1 Marco Bariletti (foto) e un cameraman aggrediti daad Amsterdam, pochi giorni dopo l’assalto ai tifosi israeliani. A raccontarlo in Commissione Segre al Senato, è stato il direttore della testata, Gian Marco Chiocchi. L’episodio risale a lunedì. Bariletti "è stato circondato, spintonato e gli è stato sequestrato il telefono. Ha vissuto momenti di grande terrore e alla fine gli è stato chiesto, mentre era filmato di urlare ‘free Palestine’". Su istruzioni del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, l’ambasciatore italiano Giorgio Novello ha preso contatto con le autorità olandesi per avere informazioni. Solidarietà dalla Fnsi, dalla Rai, dalla presidente della Commissione di vigilanza e da altri politici. Ieri mattina, invece, il conduttore di Report ha denunciato "agghiaccianti minacce arrivate alla redazione dopo il servizio sul conflitto tra Israele e Palestina realizzato da Giorgio Mottola" andato in onda nella puntata di domenica scorsa.