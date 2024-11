Feedpress.me - Tragedia a Imperia, 23enne muore folgorato in bagno mentre utilizza il phon

Un ventitreenne di Airole (), Luigi Ciacca, è mortoda una scossa elettrica nella propria abitazione , a quanto pare partita dall'asciugacapelli che stavando in. Lasi è consumata nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i carabinieri. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Indagini sono ora in corso per ricostruire i contorni.