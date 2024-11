Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 17:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani molto intenso ilsul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata interna tra Aurelia e Trionfale tra Salaria e tra Bufalotta svincolo A24 si sta in coda anche lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e l’appia trafficato il percorso Urbano della A24 in uscita maschile sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico tra Nomentana e la Salaria sulla Pontina code da Spinaceto a raccordo anulare in entrata incidente con coda in via Taranto altezza via Monza per lavori notturni Fino al prossimo 29 novembre chiuse tra le 23 e le 6 del mattino le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale Castrense a Largo Settimio Passamonti prestare quindi attenzione alla segnaletica ma ha per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ma punto luceverde.