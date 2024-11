Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalle 6 di questa mattina nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia la via del Mare via Ostiense in prossimità del ponte di scavalco del Fosso colatore al km 13 e 300 Il passaggio lo ricordiamo è consentito solamente mezzi inferiore alle 3,5 tonnellate restano Dunque invariati almeno sino All’inizio di Dicembre i percorsi alternativi predisposti da TAC per le linee 712 ed NM eventi in città venerdì mattina in programma una manifestazione con corteo indetta dalla rete degli studenti medi circa 800 persone diranno da Piazzale Ostiense per arrivare in largo Bernardino da Feltre nei pressi della Ministero dell’Istruzione possibili deviazioni o limitazioni per 19 linee di bus aggiornamentimobilita.