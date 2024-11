Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 08:00

Luceverdeben trovati dalla redazione code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina alla Appia è lungo la carreggiata esterna dalla Salaria alla Cassia bis rallentamento pure sull’intero tratto Urbano della A24 verso il centro trafficate poi la via Flaminia con coda all’altezza di Malborghetto è da Labaro a via dei Due Ponti e la via Salaria con code da Villa Spada alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code tra via Tiburtina via di Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico altre code sulla via del mare all’altezza di Acilia è lungo via Cristoforo Colombo di Acilia via di Malafede stessa situazione sulla Pontina con code tra Pomezia e Castelno come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it la Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità