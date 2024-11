Modenatoday.it - Tornano i cassonetti per i rifiuti, "Via i saccheti dalle aree più densamente abitate"

Entra nel vivo il percorso per arrivare nel corso del 2025 alle modifiche del sistema di raccolta differenziata in città, una delle principali novità che il sindaco Massimo Mezzetti intende introdurre, in netta discontinuità con le scelte fatte nel recentissimo passato.Dal mese di settembre.