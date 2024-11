Riminitoday.it - Tempi del Pnrr impossibili da rispettare e ditte in apnea: ecco perchè la strada del Metromare è in salita

Leggi su Riminitoday.it

Il 2024 di Rimini, grazie ai fondi del, doveva essere l’anno del secondo tratto dele del centro sportivo Ghigi. Ma se per il nuovo polo sportivo a dicembre arriveranno le ruspe, il prolungamento delè in alto mare. O, per utilizzare termini più consoni, il suo futuro ora.