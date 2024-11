Dailymilan.it - Televisione, Nuovo Tv: Amadeus va a Mediaset e Bonolis in Rai con Barbara d’Urso. E Striscia la notizia…

Leggi su Dailymilan.it

Per il settimanaleTv si preannuncia una rivoluzione tv tra i conduttori:in Rai E.Una nuova rivoluzione televisiva tra i conduttori è pronta a scoppiare. Ad anticiparlo èTv. “– secondo il settimanale televisivo di Cairo Editore – che ha da poco traslocato sul canale Nove, potrebbe già rifare i bagagli. A sentire le voci non c’è in ballo il ritorno in Rai, bensì un passaggio a, dove aveva già lavorato – senza troppa fortuna – nel 2006?.pronto a tornare? E?Per il settimanaleTv si preannuncia una rivoluzione tv tra i conduttori:in Rai E.Dopo il successo del Festival di Sanremo e dei suoi programmi “quotidiani” sulla Rai, Ama sta affrontando per la prima volta una crisi di ascolti.